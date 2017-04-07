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7 апреля 2017 г.
В Башкирии продают тепличный комплекс
"Тепличный комбинат «Янаульский» вновь выставлен на продажу. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии планирует выручить за комплекс 55,9 млн. рублей.
В ходе аукциона цена может снизиться до 27,54 млн рублей. Это уже не первая попытка Министерства продать комбинат. Предыдущие аукционы не увенчались успехом по причине отсутствия заявок.
Заявки принимаются до 3 мая. Рассмотрение предложений состоится 11 мая. Торги назначены на 16 мая.
Светлана Куликова
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