В Башкирии продают тепличный комплекс

7 апреля 2017 г.

"Тепличный комбинат «Янаульский» вновь выставлен на продажу. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии планирует выручить за комплекс 55,9 млн. рублей.

В ходе аукциона цена может снизиться до 27,54 млн рублей. Это уже не первая попытка Министерства продать комбинат. Предыдущие аукционы не увенчались успехом по причине отсутствия заявок.

Заявки принимаются до 3 мая. Рассмотрение предложений состоится 11 мая. Торги назначены на 16 мая.