﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,9201
EUR60,5687
GBP70,9281
курс ЦБ РФ на 8 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+5°
Ясно
вечер +3°,  ночь +2°,  утро +3°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Шипы. Карикатура Камиль Бузыкаев
Шипы. Карикатура Камиль Бузыкаев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
7 апреля 2017 г.

«Туймазинский завод автобетоновозов» понес убытки

«Туймазинский завод автобетоновозов» понес убытки

По итогам 2016 года убытки «Туймазинского завода автобетоновозов» из-за падения спроса на бетонотранспортную технику, составили 55,4 млн. рублей. В числе причин также числится увеличение затрат из-за роста цен на отечественные сырье и материалы, а также импортные комплектующие. 

Выручка предприятия увеличилась на 12,3% -  до 1,1 млрд. рублей. Дебиторская задолженность составила 222 млн. рублей, кредиторская –  267,8 млн руб.

Активы предприятия оцениваются в размере 579,4 млн. рублей. Чистые активы снизились с 218,3 млн. рублей до 162,9 млн. рублей.

"Туймазинский завод автобетоновозов" основан в 1980 году. Завод является одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. Основная специализация предприятия - проектирование и производство спецтехники для строительства: автобетоносмесители, автобетононасосы, распределительные стрелы, автокраны, противопожарная техника, металлоконструкции для электротехнической промышленности. В 2004 году завод вошел в состав группы компаний ОАО "КАМАЗ".

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, экономика и бизнес
61 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии продают тепличный комплекс
7 Апрель 2017 г.
В Башкирии продают тепличный комплекс
Совхоз "Рощинский" одолжит у банков 84,5 млн рублей
7 Апрель 2017 г.
Совхоз "Рощинский" одолжит у банков 84,5 млн рублей
Уфимская подрядная компания снизила чистую прибыль, но нарастила активы
7 Апрель 2017 г.
Уфимская подрядная компания снизила чистую прибыль, но нарастила активы
В Башкирии администрации районов должны закрыть вопрос с задолженностями по госконтрактам
7 Апрель 2017 г.
В Башкирии администрации районов должны закрыть вопрос с задолженностями по госконтрактам
Уфимский "Стеклонит" увеличил чистую прибыль
7 Апрель 2017 г.
Уфимский "Стеклонит" увеличил чистую прибыль
Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии: теплицы, бизнес-центр, переработка вторсырья
6 Апрель 2017 г.
Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии: теплицы, бизнес-центр, переработка вторсырья
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]