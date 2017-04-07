«Туймазинский завод автобетоновозов» понес убытки

7 апреля 2017 г.

По итогам 2016 года убытки «Туймазинского завода автобетоновозов» из-за падения спроса на бетонотранспортную технику, составили 55,4 млн. рублей. В числе причин также числится увеличение затрат из-за роста цен на отечественные сырье и материалы, а также импортные комплектующие.

Выручка предприятия увеличилась на 12,3% - до 1,1 млрд. рублей. Дебиторская задолженность составила 222 млн. рублей, кредиторская – 267,8 млн руб.

Активы предприятия оцениваются в размере 579,4 млн. рублей. Чистые активы снизились с 218,3 млн. рублей до 162,9 млн. рублей.

"Туймазинский завод автобетоновозов" основан в 1980 году. Завод является одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. Основная специализация предприятия - проектирование и производство спецтехники для строительства: автобетоносмесители, автобетононасосы, распределительные стрелы, автокраны, противопожарная техника, металлоконструкции для электротехнической промышленности. В 2004 году завод вошел в состав группы компаний ОАО "КАМАЗ".