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7 апреля 2017 г.
Совхоз "Рощинский" одолжит у банков 84,5 млн рублей
Средства необходимы для проведения посевной кампании.
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз "Рощинский" планирует занять у банков 84,5 млн. рублей.
Процентная ставка по невозобновляемой кредитной линии составляет 5% годовых. Кредит привлекается на срок до конца апреля следующего года.
Средства, привлекаемые в рамках кредитного соглашения, будут направлены на проведение посевной кампании. В частности, речь идет о приобретении горюче-смазочных материалов, минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян.
Светлана Куликова
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