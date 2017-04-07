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7 апреля 2017 г.

Совхоз "Рощинский" одолжит у банков 84,5 млн рублей

Совхоз "Рощинский" одолжит у банков 84,5 млн рублей

Средства необходимы для проведения посевной кампании.

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз "Рощинский" планирует занять у банков 84,5 млн. рублей.

Процентная ставка по невозобновляемой кредитной линии составляет 5% годовых. Кредит привлекается на срок до конца апреля следующего года.

Средства, привлекаемые в рамках кредитного соглашения, будут направлены на проведение  посевной кампании. В частности, речь идет о приобретении горюче-смазочных материалов,  минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян.

Светлана Куликова
Теги: экономика и бизнес, Башкирия, посевная кампания, кредиты, банки
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