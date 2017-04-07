Уфимская подрядная компания снизила чистую прибыль, но нарастила активы

7 апреля 2017 г.

Уфимская акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж" представила финансовый отчёт за 2016 год.

Согласно отчетности, чистая прибыль компании снизилась на 6% - до 127,5 млн. рублей. Выручка предприятия увеличилась на 22,1% и составила 15,1 млрд. рублей. Дебиторская задолженность возросла в два раза - до 8,6 млрд. рублей. Задолженность перед кредиторами составила 11,3 млрд. рублей.

Активы ВНЗМ за год увеличились на 79,2%. На начало года они оценивались в размере 14,9 млрд. рублей. Чистые активы предприятия исчислялись в размере 1,57 млрд. рублей.

ОАО «АК ВНЗМ» - это крупнейшая подрядная строительно-монтажная компания, оказывающая услуги в области строительства объектов нефтегазового комплекса. Наряду с современными методами управления проектами и новейшими технологиями производства компания успешно использует опыт предшествующих лет, что позволяет возводить объекты любой сложности в кратчайшие сроки.