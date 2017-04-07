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7 апреля 2017 г.

Уфимская подрядная компания снизила чистую прибыль, но нарастила активы

Уфимская подрядная компания снизила чистую прибыль, но нарастила активы

Уфимская акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж" представила финансовый отчёт за 2016 год.

Согласно отчетности, чистая прибыль компании снизилась на 6% - до 127,5 млн. рублей. Выручка предприятия увеличилась на 22,1% и составила 15,1 млрд. рублей. Дебиторская задолженность возросла в два раза - до 8,6 млрд. рублей. Задолженность перед кредиторами составила 11,3 млрд. рублей.

Активы ВНЗМ  за год увеличились на 79,2%. На начало года они оценивались в размере 14,9 млрд. рублей. Чистые активы предприятия исчислялись в размере 1,57 млрд. рублей.

ОАО «АК ВНЗМ» - это крупнейшая подрядная строительно-монтажная компания, оказывающая услуги в области строительства объектов нефтегазового комплекса. Наряду с современными методами управления проектами и новейшими технологиями производства компания успешно использует опыт предшествующих лет, что позволяет возводить объекты любой сложности в кратчайшие сроки.

Светлана Куликова
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