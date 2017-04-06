Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии: теплицы, бизнес-центр, переработка вторсырья

6 апреля 2017 г.

В Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии вошли три новых объекта. Соответствующее решение приняло Минэкономразвития.

В Давлекановском районе республики построят инновациооный комплекс по переработке вторичных ресурсов стоимостью свыше 1 млрд. рублей. Новый объект обеспечит работой несколько сотен человек.

Другой проект «Территория 3000 бизнес-центр нового поколения» предусматривает строительство технологичного многофункционального комплекса. В нем разместятся офисные помещения, спортивно-оздоровительный комплекс, а также зона общественного питания. Общий объем инвестиций составляет более 1,2 млрд. рублей.

Совхоз «Алексеевский» возведет вторую очередь теплицы на 2,5 га. Инвестиции в проект оцениваются в 602 млн. рублей.

Всего, по данным министерства, на сегодня Перечень приоритетных инвестиционных проектов включает в себя 71 проект с суммой свыше 477 млрд. рублей. Количество новых рабочих мест составит порядка 22 тысяч.