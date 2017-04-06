﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,4369
EUR60,0827
GBP70,3655
курс ЦБ РФ на 7 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+3°
Ясно
вечер +1°,  ночь +2°,  утро +1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
6 апреля 2017 г.

Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии: теплицы, бизнес-центр, переработка вторсырья

Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии: теплицы, бизнес-центр, переработка вторсырья

В Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии вошли три новых объекта. Соответствующее решение приняло Минэкономразвития.

В Давлекановском районе республики построят инновациооный комплекс по переработке вторичных ресурсов стоимостью свыше 1 млрд. рублей. Новый объект обеспечит работой несколько сотен человек. 

Другой проект «Территория 3000 бизнес-центр нового поколения» предусматривает строительство технологичного многофункционального комплекса. В нем разместятся офисные помещения, спортивно-оздоровительный комплекс, а также зона общественного питания. Общий объем инвестиций составляет более 1,2 млрд. рублей.

Совхоз «Алексеевский» возведет вторую очередь теплицы на 2,5 га. Инвестиции в проект оцениваются в  602 млн. рублей.

Всего, по данным министерства, на сегодня Перечень приоритетных инвестиционных проектов  включает в себя 71 проект с суммой свыше 477 млрд. рублей.  Количество новых рабочих мест составит  порядка 22 тысяч.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, экономика, инвестиции, инвестпроекты
96 Оценить новость:  1  0
Отправить
Сроки выдачи разрешений на строительство в Башкирии сократят
6 Апрель 2017 г.
Сроки выдачи разрешений на строительство в Башкирии сократят
Бизнесмены Башкирии пожаловались в прокуратуру на действия чиновников
6 Апрель 2017 г.
Бизнесмены Башкирии пожаловались в прокуратуру на действия чиновников
Судебные приставы Башкири собрали с должников миллиард рублей
6 Апрель 2017 г.
Судебные приставы Башкири собрали с должников миллиард рублей
Уфимец предложил Хамитову купить единственный в Башкирии океанариум
6 Апрель 2017 г.
Уфимец предложил Хамитову купить единственный в Башкирии океанариум
Греф шутит, а оборот малого и среднего бизнеса Башкирии падает
5 Апрель 2017 г.
Греф шутит, а оборот малого и среднего бизнеса Башкирии падает
В Башкирии главы районов наращивают долги, Хамитов дает советы
5 Апрель 2017 г.
В Башкирии главы районов наращивают долги, Хамитов дает советы
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]