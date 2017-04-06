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6 апреля 2017 г.
Сроки выдачи разрешений на строительство в Башкирии сократят
Такое решение приняла прокуратура на основании того, что отдельные положения документа госкомстроя республики не соответствовали нормам Градостроительного кодекса России. Речь идет о перечень документов, необходимых для получения разрешения.
Разрешение на строительство в республике занимает десять дней. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выдача разрешения на строительство и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должна быть произведена в течение семи рабочих дней.
Светлана Куликова
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