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6 апреля 2017 г.

Сроки выдачи разрешений на строительство в Башкирии сократят

Сроки выдачи разрешений на строительство в Башкирии сократят

Такое решение приняла прокуратура на основании того, что отдельные положения документа госкомстроя республики не соответствовали нормам Градостроительного кодекса России. Речь идет о перечень документов, необходимых для получения разрешения.

Разрешение на строительство в республике занимает десять дней. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому  выдача разрешения на строительство и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  должна быть произведена в течение семи рабочих дней. 

Светлана Куликова
Теги: строительство, Башкирия
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