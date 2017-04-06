Бизнесмены Башкирии пожаловались в прокуратуру на действия чиновников

6 апреля 2017 г.

Накануне, 4 апреля, сотрудники прокуратуры Башкирии провели прием предпринимателей.

Сообщается, что на прием обратилось более десятка представителей бизнес-сообщества. В основном обращения были связаны с неправомерными действиями чиновников при предоставлении земельных участков и недвижимого имущества, неоплаты исполненных муниципальных контрактов. Жалобы также касались действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По всем поступившим обращениям организованы надзорные мероприятия.

Следующий прием бизнесменов состоится 2 мая.