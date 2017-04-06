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6 апреля 2017 г.
Бизнесмены Башкирии пожаловались в прокуратуру на действия чиновников
Накануне, 4 апреля, сотрудники прокуратуры Башкирии провели прием предпринимателей.
Сообщается, что на прием обратилось более десятка представителей бизнес-сообщества. В основном обращения были связаны с неправомерными действиями чиновников при предоставлении земельных участков и недвижимого имущества, неоплаты исполненных муниципальных контрактов. Жалобы также касались действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.
По всем поступившим обращениям организованы надзорные мероприятия.
Следующий прием бизнесменов состоится 2 мая.
Светлана Куликова
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