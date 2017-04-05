Греф шутит, а оборот малого и среднего бизнеса Башкирии падает

5 апреля 2017 г.

По предварительной информации Росстата, за год оборот малых и средних предприятий республики уменьшился на 10% и составил 940 млрд. рублей. Такие данные озвучил председатель Госкомитета по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

Спикер акцентирует внимание на том, что орган статистики при подсчетах допустил оплошность. Не учитывались новые критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. Вот и получилось, что количество малых предприятий сократилось почти в два раза - до 2677. Статус "микропредприятие" получили 2348 субъектов.

В 2016 году предприятия малого и среднего бизнеса пополнили бюджет на 6,56 млрд. рублей.

Относительно исследований Росстата отшутился глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что темпы роста экономики будут зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат.

"Макроэкономика — штука достаточно консервативная и поменять что-либо уже тяжело. Хотя можно переиграть. Цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Это единственное, что серьезно может повлиять на темпы экономического роста, все остальное во многом уже задано", — сказал Греф.