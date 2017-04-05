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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Башкирии главы районов наращивают долги, Хамитов дает советы
Главам муниципалитетов напомнили о необходимости мыслить по-новому.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на коллегии Министерства экономического развития республики, посоветовал главам районов искать новые источники пополнения казны.
- Не ждите дотаций. Сегодня у республики есть средства, но через какой-то период времени их может не быть. Это не прогрессивный путь. Нужно переосмысливать экономическую модель, которая сегодня сложилась на селе, - сказал Хамитов.
Глава региона поднимает вопрос создания коопераций в сельском хозяйстве, формирования новых форм собственности на средства производства в виде народных предприятий.
- Мы ищем крупный, инвестиционный капитал, стараемся создавать предприятия, что у нас получается не очень хорошо. Сегодня крупные агрорынки фактически разделены. Крупный инвестор капризен, разборчив и на новые территории, как правило, не идёт, - подытожил глава Башкирии.
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