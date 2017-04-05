﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,5553
EUR60,2427
GBP70,3548
курс ЦБ РФ на 5 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+1°
Ясно
вечер +2°,  ночь -4°,  утро -4°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
5 апреля 2017 г.

В Башкирии главы районов наращивают долги, Хамитов дает советы

В Башкирии главы районов наращивают долги, Хамитов дает советы

Главам муниципалитетов напомнили о необходимости мыслить по-новому.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на  коллегии Министерства экономического развития республики, посоветовал главам районов искать новые источники пополнения казны.

- Не ждите дотаций. Сегодня у республики есть средства, но через какой-то период времени их может не быть. Это не прогрессивный путь. Нужно переосмысливать экономическую модель, которая сегодня сложилась на селе, - сказал Хамитов.

Глава региона поднимает вопрос создания коопераций в сельском хозяйстве, формирования новых форм собственности на средства производства в виде народных предприятий.

- Мы ищем крупный, инвестиционный капитал, стараемся создавать предприятия, что у нас получается не очень хорошо. Сегодня крупные агрорынки фактически разделены. Крупный инвестор капризен, разборчив и на новые территории, как правило, не идёт, - подытожил глава Башкирии.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, муниципалитеты, Рустэм Хамитов
224 Оценить новость:  0  0
Отправить
Греф шутит, а оборот малого и среднего бизнеса Башкирии падает
5 Апрель 2017 г.
Греф шутит, а оборот малого и среднего бизнеса Башкирии падает
Рустэм Хамитов рассказал о крупных инвестициях в Башкирию
5 Апрель 2017 г.
Рустэм Хамитов рассказал о крупных инвестициях в Башкирию
На уфимских ярмарках выходного дня было реализовано товаров на 66,3 млн. рублей
5 Апрель 2017 г.
На уфимских ярмарках выходного дня было реализовано товаров на 66,3 млн. рублей
Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башкирской содовой компании"
4 Апрель 2017 г.
Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башкирской содовой компании"
Убытки УЗЭМИКа растут
4 Апрель 2017 г.
Убытки УЗЭМИКа растут
«Мелеузовский сахарный завод» увеличил чистую прибыль
3 Апрель 2017 г.
«Мелеузовский сахарный завод» увеличил чистую прибыль
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]