﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,5553
EUR60,2427
GBP70,3548
курс ЦБ РФ на 5 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+1°
Ясно
вечер +2°,  ночь -4°,  утро -4°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
5 апреля 2017 г.

Рустэм Хамитов рассказал о крупных инвестициях в Башкирию

Рустэм Хамитов рассказал о крупных инвестициях в Башкирию

Глава региона, выступая на  коллегии Министерства экономического развития республики отметил, что прошлый год Башкирия  завершила неплохо – 104,2 процента по отношению к уровню 2015 года.  Цифры существенно выше, чем в среднем по стране и одни из первых в  Приволжском федеральном округе.

- Основной прирост инвестиций нам дали крупные промышленные предприятия, немного – средний и малый бизнес. И почти ничего мы не имеем в сельской местности. Мы понимаем, что без инвестиций не будет завтрашнего дня. Привлечение инвестиций на любых условиях является нашей с вами сверхзадачей. И в этом плане мы должны работать не покладая рук.

При этом валовые показатели у нас неплохие, но удельные показатели, отнесённые на душу населения, почти всегда средние или чуть выше средних. Индикаторы промышленного производства, валовой региональный продукт на душу населения, средняя заработная плата и доходы населения, уровень развития здравоохранения и образования, качество жизни – всё это у нас, к сожалению, не на лидерских позициях, - отметил глава региона.

 

 

Теги: Хамитов об инвестициях, инвестиции в Башкирию
89 Оценить новость:  0  0
Отправить
Греф шутит, а оборот малого и среднего бизнеса Башкирии падает
5 Апрель 2017 г.
Греф шутит, а оборот малого и среднего бизнеса Башкирии падает
В Башкирии главы районов наращивают долги, Хамитов дает советы
5 Апрель 2017 г.
В Башкирии главы районов наращивают долги, Хамитов дает советы
На уфимских ярмарках выходного дня было реализовано товаров на 66,3 млн. рублей
5 Апрель 2017 г.
На уфимских ярмарках выходного дня было реализовано товаров на 66,3 млн. рублей
Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башкирской содовой компании"
4 Апрель 2017 г.
Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башкирской содовой компании"
Убытки УЗЭМИКа растут
4 Апрель 2017 г.
Убытки УЗЭМИКа растут
«Мелеузовский сахарный завод» увеличил чистую прибыль
3 Апрель 2017 г.
«Мелеузовский сахарный завод» увеличил чистую прибыль
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]