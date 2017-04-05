Рустэм Хамитов рассказал о крупных инвестициях в Башкирию

5 апреля 2017 г.

Глава региона, выступая на коллегии Министерства экономического развития республики отметил, что прошлый год Башкирия завершила неплохо – 104,2 процента по отношению к уровню 2015 года. Цифры существенно выше, чем в среднем по стране и одни из первых в Приволжском федеральном округе.

- Основной прирост инвестиций нам дали крупные промышленные предприятия, немного – средний и малый бизнес. И почти ничего мы не имеем в сельской местности. Мы понимаем, что без инвестиций не будет завтрашнего дня. Привлечение инвестиций на любых условиях является нашей с вами сверхзадачей. И в этом плане мы должны работать не покладая рук.

При этом валовые показатели у нас неплохие, но удельные показатели, отнесённые на душу населения, почти всегда средние или чуть выше средних. Индикаторы промышленного производства, валовой региональный продукт на душу населения, средняя заработная плата и доходы населения, уровень развития здравоохранения и образования, качество жизни – всё это у нас, к сожалению, не на лидерских позициях, - отметил глава региона.