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4 апреля 2017 г.
Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башнефти"
Башкирия рассчитывает получить от "Башнефти" более 3 млрд. рублей дивидендов. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра правительства республики Евгений Гурьев.
В 2015 году республика получила дивиденды в объеме 7,2 млрд. рублей, в 2014 - 5 млрд рублей.
Напомним, в октябре «Роснефть» приобрела 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд. рублей. Башкирии принадлежит 25% акций компании.
Светлана Куликова
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