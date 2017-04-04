Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башнефти"

4 апреля 2017 г.

Башкирия рассчитывает получить от "Башнефти" более 3 млрд. рублей дивидендов. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра правительства республики Евгений Гурьев.

В 2015 году республика получила дивиденды в объеме 7,2 млрд. рублей, в 2014 - 5 млрд рублей.

Напомним, в октябре «Роснефть» приобрела 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд. рублей. Башкирии принадлежит 25% акций компании.