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4 апреля 2017 г.

Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башнефти"

Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башнефти"

Башкирия рассчитывает получить от "Башнефти" более 3 млрд. рублей  дивидендов. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра правительства республики Евгений Гурьев.

В 2015 году республика получила дивиденды в объеме 7,2 млрд. рублей, в 2014 - 5 млрд рублей.

Напомним, в октябре «Роснефть» приобрела 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд. рублей. Башкирии принадлежит 25% акций компании.

Светлана Куликова
Теги: дивиденды, Башнефть, экономика, Башкирия
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