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4 апреля 2017 г.

Убытки УЗЭМИКа растут

Убытки УЗЭМИКа растут

По итогам 2016 года «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» получил 25,6 млн. рублей чистого убытка. Годом ранее убытки оценивались в 23,3 млн.рублей.

УЗЭМИК несет финансовые потери из-за  роста цен на часть сырья и материалов, ограничения цен на изделия по гособоронзаказу и высокие проценты по кредитам.

Выручка компании увеличилась на 59,6%, до 3 786,7 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность компании снизилась до 337 млн. рублей. Задолженность перед кредиторами уменьшилась до 95,8 млн. рублей. Активы предприятия оцениваются в 2,3 млрд. рублей.

ОАО «УЗЭМИК» производит аварийно-спасательные средства, быстровозводимые пневмокаркасные модули и воздухоопорные сооружения с металлокаркасом, прорезиненные ткани, приводные резинотканевые ремни и другое.

Светлана Куликова
Теги: экономика, УЗЭМИК
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