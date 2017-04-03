﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD55,9606
EUR59,8107
GBP69,7605
курс ЦБ РФ на 1 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
Пасмурно
вечер -2°,  ночь -10°,  утро -13°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Между зимой и весной Фото: Анастасия Мусагитова
Между зимой и весной Фото: Анастасия Мусагитова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
3 апреля 2017 г.

«Мелеузовский сахарный завод» увеличил чистую прибыль

«Мелеузовский сахарный завод» увеличил чистую прибыль

По итогам 2016 года этот показатель составил 193,2 млн рублей.

«Мелеузовский сахарный завод» в 2016 году получил 193,2 млн. рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ. Это в 1,2 раза больше, чем в 2015 году, говорится в отчете компании. 

Выручка составила 1,1 млрд. рублей против 704,6 млн. рублей в 2015 году. Дебиторская задолженность снизилась до 189,1 млн. рублей, кредиторская - возросла до 603,8 млн. рублей.

Совокупные активы на начало текущего года оценивались в размере 1,3 млрд рублей, чистые активы – 488,2 млн рублей.

АО «Мелеузовский сахарный завод» специализируется на производстве сахара из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца.

Светлана Куликова
Теги: чистая прибыль, экономика, Башкирия, Башкортостан, РСБУ, Мелеузовский сахарный завод
68 Оценить новость:  0  0
Отправить
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом
3 Апрель 2017 г.
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом
В Уфе продолжается благоустройство дорожной инфраструктуры
3 Апрель 2017 г.
В Уфе продолжается благоустройство дорожной инфраструктуры
Моногорода Башкирии получат средства на благоустройство парков
3 Апрель 2017 г.
Моногорода Башкирии получат средства на благоустройство парков
Башкирия нашла средства для стабилизации рынка труда
3 Апрель 2017 г.
Башкирия нашла средства для стабилизации рынка труда
Инвесторы проявляют интерес к Кумертау
3 Апрель 2017 г.
Инвесторы проявляют интерес к Кумертау
Уфимцев научат бизнесу
3 Апрель 2017 г.
Уфимцев научат бизнесу
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]