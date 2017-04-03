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3 апреля 2017 г.
«Мелеузовский сахарный завод» увеличил чистую прибыль
По итогам 2016 года этот показатель составил 193,2 млн рублей.
«Мелеузовский сахарный завод» в 2016 году получил 193,2 млн. рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ. Это в 1,2 раза больше, чем в 2015 году, говорится в отчете компании.
Выручка составила 1,1 млрд. рублей против 704,6 млн. рублей в 2015 году. Дебиторская задолженность снизилась до 189,1 млн. рублей, кредиторская - возросла до 603,8 млн. рублей.
Совокупные активы на начало текущего года оценивались в размере 1,3 млрд рублей, чистые активы – 488,2 млн рублей.
АО «Мелеузовский сахарный завод» специализируется на производстве сахара из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца.
Светлана Куликова
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