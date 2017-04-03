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3 апреля 2017 г.

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом

Соглашение рассчитано на два года.

Леонид Вайсфельд на два года сохранил за собой пост генерального менеджера хоккейного клуба "Салават Юлаев". На днях был подписан контракт. 

Вайсфельду 56 лет. В уфимском клубе он работает с 2015 года. Аналогичную должность занимал в таких командах, как "Лада", "Атлант", новокузнецкий "Металлург" и "Автомобилист".

Светлана Куликова
Теги: Салават Юлаев, спорт, хоккей, Уфа, ХК Салават Юлаев, Леонид Вайсфельд
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