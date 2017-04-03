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3 апреля 2017 г.
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом
Соглашение рассчитано на два года.
Леонид Вайсфельд на два года сохранил за собой пост генерального менеджера хоккейного клуба "Салават Юлаев". На днях был подписан контракт.
Вайсфельду 56 лет. В уфимском клубе он работает с 2015 года. Аналогичную должность занимал в таких командах, как "Лада", "Атлант", новокузнецкий "Металлург" и "Автомобилист".
Светлана Куликова
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