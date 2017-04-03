Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом

3 апреля 2017 г.

Соглашение рассчитано на два года.

Леонид Вайсфельд на два года сохранил за собой пост генерального менеджера хоккейного клуба "Салават Юлаев". На днях был подписан контракт.

Вайсфельду 56 лет. В уфимском клубе он работает с 2015 года. Аналогичную должность занимал в таких командах, как "Лада", "Атлант", новокузнецкий "Металлург" и "Автомобилист".