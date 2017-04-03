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3 апреля 2017 г.
В Уфе продолжается благоустройство дорожной инфраструктуры
На очереди - проспект Дружбы народов.
Работы по ремонту дорог и установке новых дорожных знаков продолжаются в Уфе. Реконструкции подвергнется проспект Дружбы народов. Работы начнутся в апреле.
На данном участке планируют заменить асфальт, установить светофоры, дорожные знаки, остановочные павильоны, появится дорожная разметка из термопластика, полосы разгона и торможения.
На время ремонта здесь будет полностью ограничено движение грузового транспорта и снижен скоростной режим. Для общественного транспорта все останется без изменений.
Светлана Куликова
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