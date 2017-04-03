В Уфе продолжается благоустройство дорожной инфраструктуры

3 апреля 2017 г.

На очереди - проспект Дружбы народов.

Работы по ремонту дорог и установке новых дорожных знаков продолжаются в Уфе. Реконструкции подвергнется проспект Дружбы народов. Работы начнутся в апреле.

На данном участке планируют заменить асфальт, установить светофоры, дорожные знаки, остановочные павильоны, появится дорожная разметка из термопластика, полосы разгона и торможения.

На время ремонта здесь будет полностью ограничено движение грузового транспорта и снижен скоростной режим. Для общественного транспорта все останется без изменений.