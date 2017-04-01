Ялтинский форум нашел инвестора среди аэропортов

1 апреля 2017 г.

Симферопольский аэропорт выделит 5 млн. рублей на организацию третьего Ялтинского международного экономического форума. Источником средств является нераспределённая прибыль прошлых лет. Об этом говорится в распоряжении Совета министров Крыма, размещённом на портале правительства.

Напомним, III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) состоится 20–22 апреля 2017 года. По подсчетам организаторов, в форуме примут участие 1,5 тыс. человек, в том числе около 250 иностранных делегатов из 40 стран мира. Утвержден состав оргкомитета, куда впервые вошли представители Минэкономразвития РФ и МИД России.

Программа форума включает в себя более 30 деловых мероприятий по разным направлениям: от поиска внутренних экономических ресурсов в России, промышленных и IT-технологий до международного сотрудничества в космосе. Среди них - выездное заседание Вольного экономического общества под председательством советника президента РФ Сергея Глазьева, секция, посвящённая вопросам экспорта высокотехнологичной безопасности,

Деловороссы проведут сразу три секции: «Бизнес-навигация по России деловой», «Строительство как драйвер экономического роста» и B2B- площадку. «Опора России» представит секцию по вопросам развития малого бизнеса в Республике Крым с точки зрения конкуренции и доступа к инвестициям. Результатом каждой секции станут аргументированные предложения по развитию отдельных отраслей экономики.

В программу форума также будут включены культурные и спортивные мероприятия. Из самых ярких - ралли ретроавтомобилей, корпоративные игры и гала-матч по футболу. Культурная программа будет доступна для всех жителей Крыма.

Отдельная секция будет посвящена и сохранению культурного наследия Крыма.

Справка:

Ялтинский международный экономический форум – это современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Администрации президента Российской Федерации и правительства Республики Крым для решения вопросов, связанных с успешной реализацией экономического потенциала Крыма как субъекта Российской Федерации.

Оргкомитет ЯМЭФ-2016 возглавили Глава Республики Крым Сергей Аксенов и сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.