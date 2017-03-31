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31 марта 2017 г.

Условия отбора перевозчиков в столичных маршрутах: депутаты Горсовета Уфы приняли новую редакцию

Условия отбора перевозчиков в столичных маршрутах: депутаты Горсовета Уфы приняли новую редакцию

Депутаты Горсовета Уфы приняли в новой редакции положение о проведении конкурса, регулирующего правила отбора перевозчиков на городских регулярных маршрутах, сообщает Ъ-Уфа. До этого положение трижды отклонялось республиканским УФАС по жалобам самих перевозчиков.

Прежнее положение не удовлетворяло основную часть перевозчиков по причине того, что ограничивалась конкуренция между фирмами-перевозчиками. Самый большой балл в конкурсе получали те из них, которые имели большой опыт работы, несмотря на многочисленные ДТП, старую автостоянку и неудобства техники для пассажиров. Новая редакция позволяет сделать рынок перевозчиков более конкурентоспособным, учитывая эти критерии.

К примеру, теперь увеличено количество баллов за новизну автопарка, технические характеристики автобусов и безаварийную езду. 25 баллов можно получить за наличие низкопольных автобусов или имеющих оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями (ранее присуждалось максимум 6 баллов). Новизна автопарка и безаварийная езда оценивается также на 25 баллов (против 10 и 12 баллов соответственно по старой редакции).

Эльвира Азметова
Теги: условия отбора перевозчиков, новая редакция
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