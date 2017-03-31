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31 марта 2017 г.

Учалинский ГОК сократил чистую прибыль

Учалинский ГОК сократил чистую прибыль

"Учалинский горно-обогатительный комбинат" в 2016 году получил 3,02 млрд. рублей чистой прибыли. Это на 8,5% меньше показателя за 2015 год. Данные приводятся в отчетности компании по РСБУ.

Выручка составила  21,74 млрд. рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 1,7% до 15,46 млрд рублей.

- Основным показателем, определяющим финансовые показатели деятельности АО "Учалинский ГОК", являются цены на медный, цинковый концентрат, а также не драгоценные металлы. Реализация концентратов производится по договорам в зависимости от котировок на Лондонской бирже металлов, курса доллара. В течение ряда последних лет цены на основную продукцию не были стабильными, незначительно снижались, — отмечается в пояснениях к отчету.

Учалинский ГОК специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов. Имеет лицензии на право пользования девятью месторождениями медно-колчеданных руд. Основной минерально-сырьевой базой являются Учалинское, Молодежное и Узельгинское месторождения в Башкирии.

Светлана Куликова
Теги: экономика, ГОГ, Учалинский ГОК, Башкирия, Учалы, Башкортостан
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