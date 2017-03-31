Уфимским предпринимателям помогут реализовать проекты

31 марта 2017 г.

Для этого необходимо принять участие в конкурсе «Бизнес-идеи целеустремленных и перспективных 2017».

Администрация Советского района совместно с Городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства приглашают предпринимателей принять участие в конкурсе «Бизнес-идеи целеустремленных и перспективных 2017». Темы проектов различны: от инициатив в сфере оказания бытовых услуг до организации нового производства.

Заявки принимаются до 1 июня. Лучшие бизнес-идеи получат поддержку.