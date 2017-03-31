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31 марта 2017 г.

Уфимским предпринимателям помогут реализовать проекты

Уфимским предпринимателям помогут реализовать проекты

Для этого необходимо принять участие в конкурсе «Бизнес-идеи целеустремленных и перспективных 2017».

Администрация Советского района совместно с Городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства приглашают предпринимателей принять участие в конкурсе «Бизнес-идеи целеустремленных и перспективных 2017». Темы проектов различны: от инициатив в сфере оказания бытовых услуг до организации нового производства.

Заявки принимаются до 1 июня. Лучшие бизнес-идеи получат поддержку.

Светлана Куликова
Теги: предприниматели, экономика
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