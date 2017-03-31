В Кумертау на базе вертолетного завода будут делать беспилотники

31 марта 2017 г.

Беспилотные летательные аппараты для применения в реальном секторе экономики планируют начать производить в Кумертау на базе КумАПП. Это приоритетное направление развития бизнеса холдинга «Вертолеты России» и оно открывает огромные возможности для развития, заявил руководитель холдинга Андрей Богинский.

Беспилотники могут массово использоваться, к примеру, для контроля за состоянием газопроводов. Сейчас для этих целей применяют, в частности, классические вертолеты Ми-8.

- Работы по проектированию беспилотников мы начали в текущем году, — сообщил директор кумертауского предприятия Юрий Пустовгаров.

Предполагается, что беспилотники будут сконструированы на базе платформы соосных вертолетов Ка-226. У этой модели есть повышенные возможности по сложному пилотированию, зависанию в воздухе. Кроме того, конструкция позволяет использование полезной нагрузки на летательный аппарат.