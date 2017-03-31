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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Кумертау на базе вертолетного завода будут делать беспилотники
Беспилотные летательные аппараты для применения в реальном секторе экономики планируют начать производить в Кумертау на базе КумАПП. Это приоритетное направление развития бизнеса холдинга «Вертолеты России» и оно открывает огромные возможности для развития, заявил руководитель холдинга Андрей Богинский.
Беспилотники могут массово использоваться, к примеру, для контроля за состоянием газопроводов. Сейчас для этих целей применяют, в частности, классические вертолеты Ми-8.
- Работы по проектированию беспилотников мы начали в текущем году, — сообщил директор кумертауского предприятия Юрий Пустовгаров.
Предполагается, что беспилотники будут сконструированы на базе платформы соосных вертолетов Ка-226. У этой модели есть повышенные возможности по сложному пилотированию, зависанию в воздухе. Кроме того, конструкция позволяет использование полезной нагрузки на летательный аппарат.
31 Март 2017 г.
30 Март 2017 г.