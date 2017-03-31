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31 марта 2017 г.

В правительстве Башкирии предлагают провести повторный конкурс на строительство платной автодороги

В правительстве Башкирии предлагают провести повторный конкурс на строительство платной автодороги

Вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов и замглавы Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян озвучили свои позиции насчет того, будет ли осуществлен проект строительства в Башкирии автотрассы Стерлитамак — Кага — Магнитогорск в его нынешнем виде. Пока стороны не пришли к компромиссу, сообщает РБК-Уфа.

Игорь Шувалов подтвердил, что результаты конкурса в Башкирии пересматриваться не будут, а руководство ФАС заявляет, что будет настаивать на своей позиции: ранее ведомство аннулировало результаты конкурса. Издание напоминает, что речь идет о строительстве первой платной автодороги в регионе и одном из пилотных проектов в формате концессии. Башкирская трасса должна стать участком трансконтинентальной дороги из Западной Европы в Китай.

В конфликтной ситуации вокруг этой концессии власти Башкирии не теряют оптимизма: вице-премьер Ильяс Муниров не сомневается, что дорога будет построена. Он не исключил, что может быть проведен повторный конкурс с теми же участниками, но при этом возможно повышение стоимости объекта.

Концессионный конкурс в январе выиграла компания «Башкирдорстрой». ФАС России отменил его результаты, заявив, что утвержденная схема, при которой затраты концессионера государство предполагает покрыть с помощью сборов системы «Платон», не может считаться полноценной формой государственно-частного партнерства. В ситуацию вмешалось российское правительство, потому что решение ФАС поставило под угрозу еще 16 аналогичных проектов в разных регионах на сумму 270 млрд. рублей. А в перспективе это может ударить и по двум будущим концессионным проектам, которые готовятся в Башкирии, — речь идет о строительстве Восточного выезда из Уфы и нового здания онкологического диспансера.

Эльвира Азметова
Теги: строительство платной дороги, государственно-частное партнерство
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