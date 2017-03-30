«Башкиравтодор» выиграл 11 торгов на ремонт дорог

30 марта 2017 г.

Министерством экономического развития РБ в феврале-марте было объявлено о проведении 38 электронных аукционов по отбору подрядчиков на ремонт автомобильных дорог. Планировалось ремонтировать дороги в 34 районах республики на общую сумму 843,8 млн. рублей.

На сегодня объявлены победители 13 аукционов, в 11 из которых выиграла компания «Башкиравтодор». Общая стоимость контрактов с «Башкиравтодором» составила 263,5 млн. рублей. Общее снижение составило 1,1%. Кроме «Башкиравтодора», по одному лоту забрали ООО «СУ-8» и ООО «Инфодор-строй», снизившие начальную цену контракта на 14,5% и 10,5%, сообщает Proufu.ru.

АО «Башкиравтодор» полностью является собственностью республики. К началу года портфель предприятия насчитывал 142 госконтракта на 7,4 млрд. рублей, в 2015 году — 277 контрактов на 4,88 млрд. рублей.