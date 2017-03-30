Стройфирма из Уфы задолжала 14 миллионов на строительстве космодрома «Восточный»

30 марта 2017 г.

Компания «Дальспецстрой» требует с СУ №8 неустойку в 14 млн. рублей. Она образовалась во время строительства космодрома «Восточный». Иск рассматривается в Арбитражном суде республики.

Договор между заказчиком и исполнителем был заключен в ноябре 2013 года. Его сумма превышала 44,5 млн. рублей. Как следует из материалов суда, по мнению заказчика, СУ №8 выполнило работы некачественно и не в полном объеме. В 2015 году Арбитражный суд уже признавал претензии «Дальспецстроя» обоснованными. Подрядчика обязали выплатить всю требуемую сумму. Однако уфимская компания обратилась с апелляционной жалобой. Следующее заседание суда пройдет в апреле. По данным различных источников у компании сразу несколько адресов и телефонов, ни один из них не был доступен для комментариев, сообщает телеканал «РБК-Уфа». По информации портала kartoteka.ru по итогам 2014 года выручка компании составляла 36 млн. рублей, прибыль - 216 тысяч рублей. Данных по другим годам компания не публиковала.