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30 марта 2017 г.

Стройфирма из Уфы задолжала 14 миллионов на строительстве космодрома «Восточный»

Стройфирма из Уфы задолжала 14 миллионов на строительстве космодрома «Восточный»

Компания «Дальспецстрой» требует с СУ №8 неустойку в 14 млн. рублей. Она образовалась во время строительства космодрома «Восточный». Иск рассматривается в Арбитражном суде республики.

Договор между заказчиком и исполнителем был заключен в ноябре 2013 года. Его сумма превышала 44,5 млн. рублей. Как следует из материалов суда, по мнению заказчика, СУ №8 выполнило работы некачественно и не в полном объеме. В 2015 году Арбитражный суд уже признавал претензии «Дальспецстроя» обоснованными. Подрядчика обязали выплатить всю требуемую сумму. Однако уфимская компания обратилась с апелляционной жалобой. Следующее заседание суда пройдет в апреле. По данным различных источников у компании сразу несколько адресов и телефонов, ни один из них не был доступен для комментариев, сообщает телеканал «РБК-Уфа». По информации портала kartoteka.ru по итогам 2014 года выручка компании составляла 36 млн. рублей, прибыль - 216 тысяч рублей. Данных по другим годам компания не публиковала.

 

 

 

 

Эльвира Азметова
Теги: космодром Восточный, долгострой
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