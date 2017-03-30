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30 марта 2017 г.
Мэрия Уфы одолжит у Сбербанка 500 миллионов рублей
Сегодня определили победителей конкурсов пяти аукционах на открытие невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 500 млн. рублей.
Эти средства будут направлены на погашение дефицита городского бюджета и расчета по ранее привлеченным кредитным линиям на срок от пяти до шести лет (до 2021-2022 годов).
Торги выиграл Сбербанк. Кредитная организация предложила исполнить контракты с дисконтом в пределах 25%, в результате чего их совокупная стоимость оказалась снижена с 327,2 млн. рублей до 244,4 млн. рублей. Конкуренцию Сбербанку составили Совкомбанк и Альфа-банк.
Эльвира Азметова
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