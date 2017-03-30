Мэрия Уфы одолжит у Сбербанка 500 миллионов рублей

30 марта 2017 г.

Сегодня определили победителей конкурсов пяти аукционах на открытие невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 500 млн. рублей.

Эти средства будут направлены на погашение дефицита городского бюджета и расчета по ранее привлеченным кредитным линиям на срок от пяти до шести лет (до 2021-2022 годов).

Торги выиграл Сбербанк. Кредитная организация предложила исполнить контракты с дисконтом в пределах 25%, в результате чего их совокупная стоимость оказалась снижена с 327,2 млн. рублей до 244,4 млн. рублей. Конкуренцию Сбербанку составили Совкомбанк и Альфа-банк.