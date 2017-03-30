В Башкирии «выбросили» в атмосферу более 50 миллионов тонн парникового газа

30 марта 2017 г.

Башкирия оказалась в числе первых субъектов, где провели инвентаризацию объема выбросов парниковых газов.

Информация была озвучена в Новосибирске в ходе обучающего семинара по данному виду деятельности. Также добровольно и своевременно подсчитали объемы парниковых газов по данным 2014 года еще шесть регионов. Москва в позапрошлом году «выбросила» 74,7 млн. тонн углекислого газа, Башкирия — 50,2 млн. тонн, ЯНАО — 36,1 млн., Воронеж и Сахалин совокупно — 8,5 млн., Бурятия — 8,2 млн., Алтай — 1,3 млн. Общий объем учтенных выбросов этих регионов составил 187,5 млн. тонн углекислого газа.

- Будет неверно суммировать годовой объем выбросов в воздух и эту цифру, так как методики подсчета совершенно разные. Расчет парниковых газов ведется в эквиваленте СО2. Фактически эта цифра, как фактический выброс метана и углекислого газа, учтена в определении годового объема выбросов загрязняющих веществ, — пояснили в Минэкологии РБ.

Работа по учету парниковых газов ведется в рамках подготовки Минприроды РФ плана мероприятий, который должен обеспечить к 2020 году сокращение объемов выбросов углекислого газа до уровня не более 75% объема 1990 года. В настоящее время проводится инвентаризация парниковых выбросов за 2015 год, проинформировали в Минэкологии РБ.

Специалисты считают, что наличие парниковых газов в атмосфере является основной причиной глобального потепления и обусловлено промышленным производством и безответственным отношением к природным ресурсам.