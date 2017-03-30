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30 марта 2017 г.

В центре Уфы коммунальщики убрали стихийную свалку

В центре Уфы коммунальщики убрали стихийную свалку

С таянием снега на улице Сун Ят Сена выявилась свалка бытового мусора, которую образовали жители близлежащих домов.

В рамках месячника по санитарной очистке ее убрали работники МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района. Как сообщили в муниципалитете, мусоровозы вывезли 40 кубометров мусора, совершив три рейса на полигон.

Между тем, нарушение правил благоустройства Уфы является административным правонарушением, в соответствии с которым на граждан может быть наложен штраф в размере 2 – 3 тысячи рублей, на должностных лиц 10 – 15 тысяч руб., юридических лиц — от 50 тысяч рублей, пояснили в мэрии.

Эльвира Азметова Фото администрации Уфы
Теги: стихийная свалка, коммунальщики
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