Уфимские ревизоры восстановили для бюджета города больше 150 миллионов рублей

30 марта 2017 г.

Ревизионная комиссия Уфы смогла восстановить для бюджета города 154,3 млн. рублей по итогам 2016 года.

Ревизоры выявили неэффективное использование средств бюджета и возможные финансовые риски на сумму порядка миллиарда рублей. По материалам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц. Данные проверок озвучила председатель Ревизионной комиссии Уфы Олия Порсева на заседании Горсовета.

Наибольший объем нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, касается не поставленной на учет муниципальной собственности. Вторым вопросом по значимости являются нарушения в сфере муниципальных закупок: нарушения при определении источника финансирования контрактов, нарушения при их исполнении, необоснованное продление сроков исполнения контрактов, поставка не тех услуг или не тех работ.

- Во многом нарушения, которые мы видим, связаны с непрофессионализмом тех, кто ведет учет, низким уровнем оплаты их труда, высокой текучестью кадров, — отметила Олия Порсева.

Она также напомнила, что работа Ревизионной комиссии строится по тому же принципу, что и работа Счетной палаты РФ.

- Мы не карательный орган. Мы оказываем содействие органам прокуратуры, если обнаруживаем нарушения законодательства, и просим их дать правовую оценку выявленным нарушениям. В этом заключаются действия Ревизионной комиссии в борьбе с коррупцией, — сказала председатель Ревизионной комиссии Уфы.