В Уфе изучают пассажиропоток в Сипайлово

29 марта 2017 г.

Сотрудники МУП «Уфагортранс» интересуются у людей, стоящих на остановках, в каком направлении они планируют ехать.

Если стандартное изучение пассажиропотоков, когда специалисты записывают номер маршрута, время и наполняемость автобуса по пятибалльной системе - проводится регулярно, подобные опросы проходят гораздо реже.

Детальный опрос позволяет более точно определить, в каких направлениях передвигается больше всего людей, ограничиваются ли пассажиры одним маршрутом, или для того, чтобы добраться до места назначения, приходится совершать пересадки. Опрашивать жителей в Сипайлово будут также 30 марта.

По итогам опросов будут подготовлены предложения по оптимизации машинной сети, на основе которых принимаются решения о создании дополнительных маршрутов, изменении схем движения, определяется оптимальное количество автобусов на маршруте.

- Изучение пассажиропотоков позволяет понять, сколько на самом деле городской общественный транспорт перевозит людей, в каких направлениях. Например, в феврале мы проводили исследование в микрорайоне Солнечный, по ул. Бакалинской, подсчитали, сколько пассажиров поднимается в сторону улицы Айской, а сколько в сторону улицы Менделеева. Сделаны выводы, и, исходя из результатов, подготовлены предложения. Во время опросов люди реагируют по-разному, в основном - доброжелательно, подробно отвечают, интересуются, для чего нам эта информация. Если отказываются отвечать на наши вопросы – мы не настаиваем, просто смотрим, на какой сел автобус, и делаем вывод, в каком направлении человек поехал, - рассказала о своей работе начальник группы по изучению транспортной инфраструктуры города и составлению расписания Рида Макарова.

В ближайших планах сотрудников МУП «Уфагортранс»: изучить пассажиропотоки в микрорайоне Белореченский, в Затоне и в Деме.