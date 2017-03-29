В Башкирии за 2016 год сдано 34 тысячи квартир

29 марта 2017 г.

Подведены итоги года по вводу жилья в стране за прошлый год.

Как сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, всего в 2016 году в России было сдано 80,2 кв. м. жилья.

Снижение объемов ввода жилья в 2016 году было прогнозируемым. Ранее Михаил Мень допускал сокращение ввода на 10% по сравнению с 2015 годом. Результаты оказались лучше пессимистичных прогнозов: ввод снизился на 6%.

- По сравнению с прошлым годом произошло небольшое снижение объемов ввода, но, несмотря на это, нам третий год подряд удается удерживать ввод жилья на уровне 80 млн. квадратных метров в год, - отметил Михаил Мень.

На территории Башкирии предприятиями и организациями в 2016 году сдано в эксплуатацию 446 жилых зданий и 434 здания нежилого назначения. В 2016 году за счет всех источников финансирования введено в действие 34 тысячи квартир общей площадью 2698,5 тысяч кв. м., 100,3% к 2015 году. На каждую тысячу человек населения построено 663 кв. метра жилья.

Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам 2016 года по вводу в действие жилых домов республика занимает лидирующую позицию. Среди регионов ПФО Башкирии принадлежит второе место по вводу больничных организаций и учреждений клубного типа, третье место – по вводу амбулаторно-поликлинических организаций, четвертое место – по вводу общеобразовательных организаций, шестое место – по вводу дошкольных образовательных организаций.