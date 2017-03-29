Селу из Мелеузовского района Башкирии было возвращено почти 37 гектаров незаконно отчужденной земли

29 марта 2017 г.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал арендатора вернуть муниципалитету земельный участок.

Основанием для принятия такого решения послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что в 2015 году администрация Первомайского сельсовета Мелеузовского района передала в аренду предпринимателю около 37 га земли для ведения сельского хозяйства.

Между тем действия муниципалитета были незаконными, так как на участке находился федеральный водный объект – Узинский пруд, распоряжаться которым чиновники не имели права.

Аренде земель также препятствовало нахождение на нем бесхозяйного гидротехнического сооружения.

В связи с этим прокуратура республики обратилась в суд с заявлением о признании недействительными положений договора аренды и возврате земель.

Арбитражный суд республики удовлетворил данные требования. Суд апелляционной инстанции утвердил ранее принятое решение.