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29 марта 2017 г.

Селу из Мелеузовского района Башкирии было возвращено почти 37 гектаров незаконно отчужденной земли

Селу из Мелеузовского района Башкирии было возвращено почти 37 гектаров незаконно отчужденной земли

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал арендатора вернуть муниципалитету  земельный участок.

Основанием для принятия такого решения послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что в 2015 году администрация Первомайского сельсовета Мелеузовского района передала в аренду предпринимателю около 37 га земли для ведения сельского хозяйства.

Между тем действия муниципалитета были незаконными, так как на участке находился федеральный водный объект – Узинский пруд, распоряжаться которым чиновники не имели права.

Аренде земель также препятствовало нахождение на нем бесхозяйного гидротехнического сооружения.

В связи с этим прокуратура республики обратилась в суд с заявлением о признании недействительными положений договора аренды и возврате земель.

Арбитражный суд республики удовлетворил данные требования. Суд  апелляционной инстанции утвердил ранее принятое решение.  

Эльвира Азметова
Теги: незаконно отчужденная земля, результаты прокурорской проверки
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