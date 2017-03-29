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Нужны ли России частные тюрьмы?
Селу из Мелеузовского района Башкирии было возвращено почти 37 гектаров незаконно отчужденной земли
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал арендатора вернуть муниципалитету земельный участок.
Основанием для принятия такого решения послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что в 2015 году администрация Первомайского сельсовета Мелеузовского района передала в аренду предпринимателю около 37 га земли для ведения сельского хозяйства.
Между тем действия муниципалитета были незаконными, так как на участке находился федеральный водный объект – Узинский пруд, распоряжаться которым чиновники не имели права.
Аренде земель также препятствовало нахождение на нем бесхозяйного гидротехнического сооружения.
В связи с этим прокуратура республики обратилась в суд с заявлением о признании недействительными положений договора аренды и возврате земель.
Арбитражный суд республики удовлетворил данные требования. Суд апелляционной инстанции утвердил ранее принятое решение.
29 Март 2017 г.
29 Март 2017 г.
29 Март 2017 г.