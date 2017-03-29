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29 марта 2017 г.

Глава Башкирии принял участие в заседании Совета ПФО по вопросам борьбы с «теневой» экономикой

Глава Башкирии принял участие в заседании Совета ПФО по вопросам борьбы с «теневой» экономикой

Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, посвященном повышению эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.

Заседание провел полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич. Открывая заседание Совета, Михаил Бабич отметил, что Приволжский федеральный округ – развитая во всех отношениях территория с колоссальным экономическим потенциалом, что свидетельствует о сосредоточении в регионах округа существенных финансовых и трудовых ресурсов, а также о привлекательности для ведения бизнеса. Так, только в 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил свыше 2,4 трлн. рублей, налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов ПФО – более 1,2 трлн. рублей.

– Вместе с тем существуют внутренние риски и процессы, замедляющие социально-экономическое развитие регионов, связанные, в том числе с проникновением преступности в жизненно важные сферы общества, а также деятельностью субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля, – подчеркнул полпред.

В настоящее время специалистами отмечается, что одной из проблем, существенно затрудняющей исследование «теневой» экономики, является отсутствие официальной статистической информации, а также методики по ее подсчету. Не регламентирован вопрос, как правильно и точно рассчитать объем «теневого» сегмента в валовом региональном продукте. 

Полномочный представитель обозначил меры, которые принимаются в регионах округа, направленные на снижение «теневого» сектора экономики и наведение порядка в сфере финансово-хозяйственных отношений: формирование и совершенствование региональной нормативно-правовой базы, разработка и исполнение соответствующих адресных программ и планов, организация работы коллегиальных органов и комиссий, принимаются меры по выявлению преступлений и правонарушений экономической направленности и др. Вместе с тем полпред обозначил, что «остается еще ряд серьезных системных проблем, требующих межведомственного и комплексного решения, в кредитно-финансовой сфере продолжает сохраняться значительная концентрация сомнительных финансовых потоков».

Говоря о «теневом» бизнесе, полномочный представитель обратил внимание на вопросы, связанные с неисполнением обязанностей по осуществлению различных видов платежей государству, прежде всего налогов.

– С одной стороны, в 2016 году отмечается рост на 7,5% поступивших налогов и сборов в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков регионов округа, – сказал Михаил Бабич. – Однако наряду с этим в регионах округа отмечается и высокий уровень налоговых правонарушений.

Кроме того, Михаил Бабич обозначил необходимость скорейшего решения вопросов по снижению числа неформально занятого населения, противодействию незаконному обороту промышленной продукции, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости.

– Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности и предупреждения угроз жизни и здоровью наших граждан, – отметил полпред, подчеркнув, что отдельного комплекса дополнительных мер по декриминализации требуют сферы, связанные с потребительским рынком, ЖКХ, обращением с твердыми коммунальными отходами, пассажирскими автоперевозками и оказанием ритуальных услуг.

Полномочный представитель особо подчеркнул, что требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств, в том числе при осуществлении государственных и муниципальных закупок.

– Необходимо жестко ломать систему так называемых «откатов» при заключении контрактов, – сказал полпред.

Михаил Бабич призвал участников Совета обсудить наиболее характерные предпосылки для формирования «теневого» сектора экономики именно с позиции бизнеса и выработать согласованные действия по их нейтрализации. По итогам работы были выработаны конкретные предложения и рекомендации Государственной Думе и Правительству России, федеральным министерствам и ведомствам, а также региональным властям, направленные на повышение эффективности взаимодействия в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой.

 

Эльвира Азметова
Теги: заседание Совета ПФО, глава Башкирии
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