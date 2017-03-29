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Нужны ли России частные тюрьмы?
Башкирия вошла в топ-10 регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства
Регион улучшил свои позиции, оказавшись на седьмом месте, тогда как год назад не входил в первую десятку.
Башкирия заняла седьмое место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП).
В лидерах - Москва, на втором месте Московская область. Тройку лучших замыкает Самарская область. Соседний Татарстан расположился на восьмом месте.
Показатели рейтинга учитываются при расчете Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В свою очередь, для частного инвестора рейтинг выступает дополнительным индикатором при выборе потенциального публичного партнера для реализации инвестиционных проектов.
Рейтинг регионов по уровню ГЧП рассчитывается по следующим показателям: инвестиционная привлекательность и нормативно-правовая база, опыт реализации проектов государственно-частного партнерства.
По итогам прошлого года, Башкирия заняла 11-е место в рейтинге, в 2014 году - 16-е, в 2013 - 51-е место.
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