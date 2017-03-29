Башкирия вошла в топ-10 регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства

29 марта 2017 г.

Регион улучшил свои позиции, оказавшись на седьмом месте, тогда как год назад не входил в первую десятку.

Башкирия заняла седьмое место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП).

В лидерах - Москва, на втором месте Московская область. Тройку лучших замыкает Самарская область. Соседний Татарстан расположился на восьмом месте.

Показатели рейтинга учитываются при расчете Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В свою очередь, для частного инвестора рейтинг выступает дополнительным индикатором при выборе потенциального публичного партнера для реализации инвестиционных проектов.

Рейтинг регионов по уровню ГЧП рассчитывается по следующим показателям: инвестиционная привлекательность и нормативно-правовая база, опыт реализации проектов государственно-частного партнерства.

По итогам прошлого года, Башкирия заняла 11-е место в рейтинге, в 2014 году - 16-е, в 2013 - 51-е место.