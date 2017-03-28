Крупный фермер из Чишминского района на грани разорения из-за спора с пайщиками земельных участков

28 марта 2017 г.

В непростой экономической ситуации оказалась предприятие «УЗА» в Чишминском районе Башкирии. Так, из-за проблем с получением земельного участка фирма вынуждена нести большие финансовые потери.

ООО «УЗА» работает на территории республики с 2007 года. Сегодня оно специализируется на животноводстве и растениеводстве. До недавнего времени фермерский бизнес был успешен и приносил стабильный доход. В 2013 году от одной коровы здесь получали в год 5800 кг молока. А в 2014 году хозяйство ежедневно получало от буренки свыше 14 кг. молока.

В планах предприятия даже числилось строительство тепличного комплекса стоимостью 500 млн. рублей. Согласно проектной документации, площадь теплиц закрытого грунта должна была составить 3 га, а к 2018 году возрасти до 6 га. За основу должны были лечь современнейшие технологии от Изральской компании Netafim LTD. Планируемый объем – 7 тысяч тонн овощной продукции в год. Огурцы и помидоры должны были выращивать с применением технологии капельного орошения. Однако грандиозные планы перечеркнул кризис.

- Сначала предприятие развивалось по нарастающей, но кризис никого не щадит. И наш бизнес попал под удар. Работаем не в убыток, но развития нет. Однако зарплату платим исправно. В ведении на сегодняшний день находится 200 голов крупного скота и 70 телят и телок. Сейчас здесь трудится 15 человек. Для нормального функционированию нам необходимо 1000-1200 гектар земли, где мы могли бы выращивать корма для животных, сейчас мы его закупаем. Удовольствие скажу вам, не из дешевых, - рассказал один из партнеров сельскохозяйственного предприятия Владислав Сысоев.

Земля раздора

По словам фермера, земля находится во владении пайщиков, которые ранее предоставляли свои гектары за определенную плату. Однако в один момент они решили не пускать фермера на свои земли, объяснив это несвоевременной платой. По мнению Владислава пайщиков подговорили конкуренты, которые и хотят занять эти земли.

- Я не берусь кого – то обвинять, не буду называть фамилии, но факт остается фактом. Землю нам перестали давать, - сетует Владислав - людей настроили против хозяйства. Задолженности у нас перед ними нет, выплаты проходили своевременно.

Журналист Proural обратились в администрацию района за комментарием. Чиновники ответили, что о проблеме знают и даже раскрыли ее причины.

- Никто не препятствует развитию данного предприятия. «УЗА» находится в предбанкротном состоянии. Земли, находящиеся в собственности сельского поселения, можно получить, приняв участие в торгах. На сегодня очередных аукционов не назначено. В законе об обороте земель сельскохозяйственного назначения говорится, что условия аренды обговариваются на общем собрании собственников. Им нужно договориться с пайщиками, - пояснил начальник управления сельским хозяйством Администрации района Минивали Мусин.

По мнению адвоката Юрия Вязовского, данная конфликтная ситуация может быть решена только в судебной инстанции. При нормальном функционировании предприятие может содержать 360 голов крупного рогатого скота и могло бы выдавать– 2,5- 3 тыс. тонн молока в день.

Пока спор с землей продолжается. «УЗА» терпит немалые убытки: трактора простаивают, пахари сидят без работы. Если в ближайшее время фирма не сумеет привлечь дополнительные источники финансирования, то угроза банкротства станет реальной. Предприятие будет вынуждено прекратить свое существование.

Экономист уфимской частной школы Зиева Фарида уверена, что талант предпринимателя раскрывается именно в кризисные моменты, когда перед ним стоит выбор либо менять что-то в своей схеме, либо вовсе отказаться от развития. Быстрых результатов восстановления здесь никто не гарантирует. Однако на практике доказано, что из лидеров в своей сфере можно запросто стать аутсайдером.

Справка:

По итогам 2016 года финансовая поддержка оказана трем субъектам малого и среднего бизнеса (далее МСП) на сумму 1 млн. 209 тыс. рублей. Из этой суммы – 709 тыс. рублей предоставлено из федерального бюджета, 500 тысяч из местного бюджета. Имущественная поддержка была предоставлена 9 МСП. На правах аренды и в собственность им выделили 15 тыс. гектаров. Помимо этого 3 МСП предоставлено в аренду нежилые помещения общей площадью 46, 3 кв.м.