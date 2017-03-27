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27 марта 2017 г.

Начинающие бизнесмены Башкирии получат возможность продвижения инновационных проектов

Начинающие бизнесмены Башкирии получат возможность продвижения инновационных проектов

В апреле в Башкирии начинающие предприниматели смогут пройти обучение. В рамках программы «Путеводитель по инновациям 3.0»  им предоставляется возможность представить свои  научные идеи и технологические разработки.

Трехмесячная программа разделена на 12 модулей и включает онлайн-курс, очные семинары, тренинги, мастер-классы, индивидуальные консультации, вебинары и конкурс инновационных проектов.

Заявки принимают до 9 апреля. Проекты отбирают на конкурсной основе.

 

 

Светлана Куликова
Теги: экономика и бизнес, Башкирия, предпринимательство
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