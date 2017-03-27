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27 марта 2017 г.
Начинающие бизнесмены Башкирии получат возможность продвижения инновационных проектов
В апреле в Башкирии начинающие предприниматели смогут пройти обучение. В рамках программы «Путеводитель по инновациям 3.0» им предоставляется возможность представить свои научные идеи и технологические разработки.
Трехмесячная программа разделена на 12 модулей и включает онлайн-курс, очные семинары, тренинги, мастер-классы, индивидуальные консультации, вебинары и конкурс инновационных проектов.
Заявки принимают до 9 апреля. Проекты отбирают на конкурсной основе.
Светлана Куликова
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