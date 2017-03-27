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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Башкирии стало больше вакансий
В Башкирии растет количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости. Так, если в начале года в республиканском банке вакансий насчитывалось свыше 32,3 тысячи рабочих мест, то сегодня — более 35,3 тысячи.
Численность официально зарегистрированных безработных в регионе за минувшую неделю несколько снизилась и составила 24,2 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы равен в республике 1,2%.
Общая численность безработных по методологии Международной организации труда превышает в Башкирии 115 тысяч человек. Год назад в республике насчитывалось более 122 тысяч безработных, сообщает агентство «Башинформ».
Таковы результаты последнего обследования рабочей силы в среднем за ноябрь 2016-го — январь 2017 года, проведенного Федеральной службой государственной статистики.
Численность занятого населения Башкирии превышает на данный момент 1,892 млн. человек.
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