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27 марта 2017 г.

В Башкирии стало больше вакансий

В Башкирии стало больше вакансий

В Башкирии растет количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости. Так, если в начале года в республиканском банке вакансий насчитывалось свыше 32,3 тысячи рабочих мест, то сегодня — более 35,3 тысячи.

Численность официально зарегистрированных безработных в регионе за минувшую неделю несколько снизилась и составила 24,2 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы равен в республике 1,2%.

Общая численность безработных по методологии Международной организации труда превышает в Башкирии 115 тысяч человек. Год назад в республике насчитывалось более 122 тысяч безработных, сообщает агентство «Башинформ».  

Таковы результаты последнего обследования рабочей силы в среднем за ноябрь 2016-го — январь 2017 года, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Численность занятого населения Башкирии превышает на данный момент 1,892 млн. человек.

Эльвира Азметова
Теги: служба занятости, банк вакансий
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