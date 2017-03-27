За год «Башкирская электросетевая компания» увеличила чистую прибыль на 35%

27 марта 2017 г.

Чистая прибыль «Башкирской электросетевой компании» по международным стандартам финансовой отчетности в 2016 году выросла на 35% и составила 2,976 млрд. рублей.

Выручка возросла на 8%, до 16,052 млрд рублей. Рост был достигнут за счет услуги по передаче электроэнергии.

Рентабельность по OIBDA составила 34,8%. Рост рентабельности связывают с уменьшением резервов по возможным спорам с контрагентами в сфере передачи и сбыта электроэнергии.

На изменение операционных расходов повлияли увеличение себестоимости за счет роста цены покупки потерь электроэнергии, уровня заработной платы и налоговых отчислений, а также положительное сальдо по разовым операциям в части отражения резервов.

В пресс-службе компании сообщили, что для БЭСК продолжается долгосрочный период регулирования методом доходности инвестированного капитала на 2014-2023 годы.

В 2016 году к распределительным электрическим сетям ООО «Башкирэнерго» было присоединено 24,232 тыс. новых потребителей. Это на 11,3% больше, чем в 2015 году. В результате потребление электроэнергии выросло на 2,2%.

ОАО «Башкирская электросетевая компания» – крупная региональная электросетевая компания России, владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4 – 500 кВ общей протяженностью около 82 тысяч км, 3 подстанциями 500 кВ, 12 подстанциями 220 кВ, 250 подстанциями 110 кВ, 334 подстанциями 35 кВ и 22,9 тыс. трансформаторными пунктами. Компания занимает доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан.

ОАО "БЭСК" владеет 100% долей в уставных капиталах ООО "Башкирэнерго", ООО "БСК" и ООО "БЭСК Инжиниринг".