Заработало весенне-летнее расписание аэропорта «Уфа»

27 марта 2017 г.

Туристы смогут отправиться в европейские страны, Турцию, Тунис, ОАЭ, а также в Сочи и на курорты Краснодарского края. Заработало весенне-летнее расписание полетов из аэропорта «Уфа».

По информации пресс-службы уфимского авиаузла, самыми популярными направлениями для отдыха в этом году станут курорты Краснодарского края и Крыма.

Регулярные рейсы в Прагу будут отправляться дважды в неделю. Планируются рейсы в Бургас, Даламан. Турция вернулась в летнее расписание сразу тремя направлениями. Трижды в неделю будет вылетать самолет в Стамбул, семь раз в неделю — в Анталью. Чартерные рейсы в Анталью намерены выполнять шесть перевозчиков.

Одна из авиакомпаний каждые 10 дней будет осуществлять рейсы в Барселону и на остров Родос, также заявлены вылеты в Дубай. Другой перевозчик будет возить туристов в Бургас, Ираклион, в Ларнаку, Энфиду и на остров Джерба. Греческая авиакомпания планирует рейсы в Салоники.

Из внутрироссийских направлений самыми востребованными остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Самара и Екатеринбург.

Из курортных направлений пальму первенства по частоте вылетов внутри России удерживает Сочи: 12 прямых рейсов в неделю планируют шесть авиакомпаний. В Крым уфимские туристы смогут отправиться восемь раз в неделю. Три авиакомпании будут возить туристов в Анапу, одна — в Геленджик.

В текущем сезоне по центральному расписанию заявлено 35 авиакомпаний и рейсы по 55 направлениям. Доля международных рейсов по сравнению с летним сезоном 2016 года увеличилась с 11 до 17 %.

Ознакомиться с подробным расписанием рейсов в весенне-летний период 2017 года можно на сайте аэропорта «Уфа». В течение сезона в расписании возможны изменения. Дополнительную информацию также можно получить в справочной службе аэропорта по телефону 8-800-200-66-02, отметили в пресс-службе аэропорта.

Уфа».

По информации пресс-службы уфимского авиаузла, самыми популярными направлениями для отдыха в этом году станут курорты Краснодарского края и Крыма.

Регулярные рейсы в Прагу будут отправляться дважды в неделю. Планируются рейсы в Бургас, Даламан. Турция вернулась в летнее расписание сразу тремя направлениями. Трижды в неделю будет вылетать самолет в Стамбул, семь раз в неделю — в Анталью. Чартерные рейсы в Анталью намерены выполнять шесть перевозчиков.

Одна из авиакомпаний каждые 10 дней будет осуществлять рейсы в Барселону и на остров Родос, также заявлены вылеты в Дубай. Другой перевозчик будет возить туристов в Бургас, Ираклион, в Ларнаку, Энфиду и на остров Джерба. Греческая авиакомпания планирует рейсы в Салоники.

Из внутрироссийских направлений самыми востребованными остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Самара и Екатеринбург.

Из курортных направлений пальму первенства по частоте вылетов внутри России удерживает Сочи: 12 прямых рейсов в неделю планируют шесть авиакомпаний. В Крым уфимские туристы смогут отправиться восемь раз в неделю. Три авиакомпании будут возить туристов в Анапу, одна — в Геленджик.

В текущем сезоне по центральному расписанию заявлено 35 авиакомпаний и рейсы по 55 направлениям. Доля международных рейсов по сравнению с летним сезоном 2016 года увеличилась с 11 до 17 %.

Ознакомиться с подробным расписанием рейсов в весенне-летний период 2017 года можно на сайте аэропорта «Уфа». В течение сезона в расписании возможны изменения. Дополнительную информацию также можно получить в справочной службе аэропорта по телефону 8-800-200-66-02, отметили в пресс-службе аэропорта.