На ремонт и строительство автодорог в Башкирии в 2017 году направят более 12 миллиардов

23 марта 2017 г.

В Уфе состоялась пресс-конференция с участием вице-премьера Башкирии Ильяса Мунирова, который рассказал о дорожном строительстве в республике - проделанной работе и планах.

Если покрытие уфимских дорог из-за перепадов температур подвергается деформациям и доставляет определенные неудобства, то состояние дорог региональных Муниров оценил как удовлетворительное.

- Какие-то участки потребуют ямочного ремонта, но такого объема ремонта, как в прошлом году, в этом году не будет, - сообщил он.

Вице-премьер также отметил, что дорожный фонд республики в 2017 году составит 16,275 миллиардов рублей, а это на 5% больше, чем в прошлом году. На ремонт и строительство дорог в этом году планируется направить 12,86 миллиардов рублей, а на содержание еще 3,349 миллиардов рублей.

В пресс-конференции принимал участие руководитель ФКУ Управление дорог Приуралья Рамиль Сенжапов, по словам которого, в этом году предстоит провести реконструкцию и отремонтировать 267 километров дорог по разным направлениям. Росавтодор готов выделить Башкирии в 2017 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание дорог федерального значения порядка 9 миллиардов рублей.

Была затронута тема капитального ремонта дороги Уфа-аэропорт. По словам Ильяса Мунирова, данный объект включен в проект Уфимской городской агломерации и его ремонт запланирован на 2018 год.

- В этом году мы, наверное, попросим подрядчика подправить изъяны, какие есть, а на следующий год выйти уже с нормальными технологиями, с нормальными требованиями, - заявил Муниров.

Вице-премьер также напомнил, что по региональной сети принята стратегия развития дорог до 2030 года.