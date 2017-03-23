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23 марта 2017 г.

В Башкирии почти 90 тысяч семей нуждаются в жилье

В Башкирии почти 90 тысяч семей нуждаются в жилье

По словам вице-премьера Башкирии Ильяса Мунирова, в республике на данный момент в жилье нуждается 89 тысяч семей и для того, чтобы помочь им, необходимо построить около 4,3 миллионов квадратных метров.

- Мы понимаем, что все 89 тысяч сегодня не смогут получить ипотеку. Даже обеспеченность, в том числе, заработной платой не позволит им напрямую приобрести жилье даже по себестоимости. То есть мы будем ранжировать, - заявил вице-премьер.

В конце года была принята концепция о том, каким образом будут обеспечиваться жильем нуждающиеся семьи. Одним из способов помощи является выплата 300 тысяч рублей молодым семьям для улучшения жилищных условий после рождения первого ребенка. Ильяс Муниров подчеркнул, что инвестиционный объем республики позволяет реализовывать подобные проекты.

На пресс-конференции, организованной "Интерфаксом", 23 марта были озвучены данные, в соответствии с которыми, на решение вопроса улучшения жилищных условий в 2017 году планируется выделить 1,971 миллиарда рублей, а поддержку получат 1,67 тысяч человек.

На сегодняшний день в республике строится уже порядка 480 жилых объектов.

Екатерина Старостина
Теги: социальное жилье в Башкирии, Ильяс Муниров
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