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23 марта 2017 г.

Крупнейший транспортный проект Уфы: стали известны все секреты «Восточного выезда»

Крупнейший транспортный проект Уфы: стали известны все секреты «Восточного выезда»

Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству подготовил проект планировки и межевания территории «Восточного выезда». В документе раскрываются некоторые подробности будущего объекта.

Предусмотрено строительство мостового перехода через реку Уфа в створе улицы Округ Галле, который свяжет кратчайшим путем районы города Затон, Центр, Шакша, уменьшит грузовые транспортные потоки в центре города, обеспечит развитие города в Зауфимье. Так же трасса тоннеля в створе мостового перехода через реку Уфа по улице Округ Галле дает выход городу на левобережную, пойменную часть реки Уфа в зону садоводческих товариществ, а также на поселок Русский Юрмаш и далее на Шакшу и федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал». Восточный выезд из города Уфы свяжет федеральную трассу М-5 "Урал" с проспектом Салавата Юлаева городского округа города Уфы. Автомобильная дорога Восточный выезд из города Уфы расположена в административных границах Уфы и Уфимского района РБ. Начало участка - Восточный портал автодорожного тоннеля в створе мостового перехода через реку Уфу, конец участка - пересечение с автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал».

По данным проекта, общая протяженность новой магистрали составит 12,54 километра, из них 11,28 пройдет по территории Уфы, 1,26 – Уфимского района. Четырехполосная трасса рассчитана на движение транспорта со скоростью 100 км/ч. По расчетам, перспективная интенсивность движения за 20 лет составит 32895 автомобиля в сутки — 22 автомобиля в минуту. Планируется, что строительство начнется в 2018-2020 годах. Ранее власти заявляли, что сама стройка займет около четырех лет. 

128 земельных участков полностью или частично попадают в границы зоны размещения объекта «Восточный выезд из города Уфы». 

Проезд по дороге будет платный, поэтому на въезде предусмотрены пункты сбора денег, выдачи талонов, а также пункты сбора и обработки информации о денежном потоке.

Эльвира Азметова
Теги: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, Восточный выезд
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