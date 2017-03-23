600 килограмм башкирского меда отправились в Иорданию

23 марта 2017 г.

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии налаживает новые связи на международном рынке.

В этом году Центр начал сотрудничать с компаниями из Франции, Южной Кореи, Турции, Индии и Узбекистана. С французскими партнерами уже заключен долгосрочный договор на поставку башкирского меда, формируется экспортная заявка. Кроме того, французские бизнесмены проявили интерес к башкирской пчеле и намерены в наступающем пчеловодном сезоне приобрести в республике пробную партию пакетов пчел.

В прошлом году у Башкирского НИЦ по пчеловодству и апитерапии появились новые партнеры в Иордании и Китае. С компаниями из этих стран были заключены контракты и сделаны первые поставки медовой продукции: в Синьцзян-Уйгурский автономный округ КНР и Иорданию. Сейчас готовится очередная партия башкирского меда в Китай, сообщили агентству «Башинформ» в Башкирском НИЦ по пчеловодству и апитерапии.

Деловое сотрудничество успешно продолжается и в этом году. На днях в Иорданию отправлено 600 кг башкирского меда, расфасованного в деревянную сувенирную тару. По требованию заказчика каждая единица товара снабжена этикеткой на арабском языке с изображением товарного знака поставщика. Представители Иордании планируют в ближайшее время вновь посетить Башкирию и Центр пчеловодства, чтобы подписать долгосрочный контракт на поставки меда.