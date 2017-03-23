Башкирский «Интеграл» пошел под откос: сотрудников компании не пускают в офис две недели

23 марта 2017 г.

Строительная компания «Интеграл» продав один из своих активов – « Нефтекамский хлебокомбинат» подписала себе приговор.

Кто бы мог подумать, что обычный договор купли – продажи обернется настоящей трагедией для 70 работников компании офисного центра, расположенного по улице Аксакова, 59. Почти две недели они не могут пропасть на работу. В кабинетах остались вещи: техника, документы дольщиков, бухгалтерские отчеты, разрешительная и проектная документация. Стоимость имущества оценена в 15 -17 млн. рублей. Все это составляет конкурсную массу.

Рабочий процесс заморожен, а это значит, что почти семьсот дольщиков рискуют так и не попасть в свои квартиры. Сам холдинг находится в шаге от банкротства. Процессом руководит арбитражный управляющий.

Преграждают путь работникам сотрудники частного охранного предпрниятия по указке нового собственника здания - акционера компании «Уфимский хлеб» Алексея Крутова.

Прежний собственник Эльмира Назмиева утверждает, что на лицо рейдерский захват.

У Крутова своя правда – ведь «Интеграл» задолжал его структурам более девяти миллионов рублей. Эта сумма за аренду помещения, расположенного по улице Аксакова.

Генеральный директор АО «Интеграл» Альфат Назмиев заверил, что сделка по продаже акций «Нефтекамского хлеба» была проведена честно.

-Мы имеем право требовать со стороны другого партнера соблюдения договорённостей. Поданы иски в суды. В конце декабря прошлого года была проведена сделка по реализации 92% акции «Нефтекамского хлебокомбината», который принадлежал «Интегралу». Покупателем выступил «Уфимский хлеб» в лице Алексея Крутова. Согласно дорожной карте Сбербанка, мы сначала должны были реализовать акции «Нефтекамского хлебокомбината», освободить из-под залога Сбербанка здание по адресу: ул. Аксакова, 59. А уже после этого должен был заключен договор купли-продажи. Из суммы, полученной за продажу акций, 68,5 млн. рублей было направлено на оплату здания. Осталось заплатить 12 млн. 200 тыс. рублей в виде суммы НДС. На этом мы и договорились.

Договор должен был быть подписан в феврале, однако этого так и не произошло.

По словам прежнего собственника объекта Эльмиры Назмиевой, Крутов резко поменял свое решение и решил не продавать здание на Аксакова.

- Хотя деньги были уплачены, договоренности соблюдены. Вместо этого он выставил чоповцев. Насчитали нам аренду в размере 9 млн. рублей. Начиная с 9 марта, в офис никого не пускают под разными предлогами. «Интеграл» находится в процедуре наблюдения. Временный управляющий написал письмо в адрес «Нефтекамского хлебокомбината», чтобы они позволили нам забрать технику и мебель. Самоуправство и самозахват чужого имущества. Органы бездействуют. А у нас стройка, суды. Сейчас к собранию кредиторов готовимся, отстаиваем интересы дольщиков, - рассказывает Эльмира.

- На лицо – спор двух собственников. Вообще собственник вправе распоряжаться своим имуществом. Однако здесь речь идет о законности действий. Если трудовой коллектив считает, что нарушены их права, то необходимо обратиться в судебный орган или в прокуратуру. Ведь следующий этап предполагает невыплату заработной платы. Возможны и незаконные увольнения. Не стоит забывать, что в «Интеграле» введена процедура банкротства. Сделку можно оспорить. Все сделки совершенные за три года до процедуры банкротства можно оспорить. Вскоре и кредиторы появятся. Здесь больше вопросов. Не все так просто и однозначно, - пояснил адвокат Артур Зарифьянов.