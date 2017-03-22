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22 марта 2017 г.

В Башкирии оказалось мало любителей люксовых автомобилей

В Башкирии оказалось мало любителей люксовых автомобилей

"Автостат" насчитал в Башкирии 42 автомобиля сегмента luxury. 

Для сравнения, 5,5 тыс. таких транспортных средств приходится на Москву. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 900 единиц, в Московской области - 800. Далее следует Краснодарский край с 258 единицами, Свердловская и Ростовская области насчитывают на двоих 247 автомобилей. 

Всего по России колесит 9,7 тысяч люксовых автомобилей марки  Bentley, Maybach и Rolls-Royce.

Светлана Куликова
Теги: автомобили, рейтинги, Башкирия, автомобильный рынок, Автостат
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