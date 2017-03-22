В Башкирии оказалось мало любителей люксовых автомобилей

22 марта 2017 г.

"Автостат" насчитал в Башкирии 42 автомобиля сегмента luxury.

Для сравнения, 5,5 тыс. таких транспортных средств приходится на Москву. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 900 единиц, в Московской области - 800. Далее следует Краснодарский край с 258 единицами, Свердловская и Ростовская области насчитывают на двоих 247 автомобилей.

Всего по России колесит 9,7 тысяч люксовых автомобилей марки Bentley, Maybach и Rolls-Royce.