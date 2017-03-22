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22 марта 2017 г.
В Башкирии оказалось мало любителей люксовых автомобилей
"Автостат" насчитал в Башкирии 42 автомобиля сегмента luxury.
Для сравнения, 5,5 тыс. таких транспортных средств приходится на Москву. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 900 единиц, в Московской области - 800. Далее следует Краснодарский край с 258 единицами, Свердловская и Ростовская области насчитывают на двоих 247 автомобилей.
Всего по России колесит 9,7 тысяч люксовых автомобилей марки Bentley, Maybach и Rolls-Royce.
Светлана Куликова
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