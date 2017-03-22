Жители Альшеевского района Башкирии обратились к Михаилу Закомалдину за помощью

22 марта 2017 г.

Главный федеральный инспектор рассмотрел жалобы граждан.

Супруга ветерана боевых действий в Афганистане из села Аксеново просила Михаила Закомалдина оказать содействие в получении нового жилья. Женщина пожаловалась на условия проживания: деревянный дом, построенный почти сто лет назад, расположен всего в 20 метрах от железной дороги. Заявительница рассказала, встать на учет в местной администрации как граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, удалось только недавно после обращения в Региональную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Собственных средств на строительство нового дома у семьи нет. По обращению заявительницы будет проведена проверка прокуратурой республики.

Жители поселка Раевский не могут определиться с управляющей компанией. И просят надзорные органы разобраться в ситуации, в которой, по их мнению, есть криминальная составляющая. Собственники многоквартирного дома рассказали Михаилу Закомалдину о том, что теперь у них две обслуживающие организации. Из Альшеевского района и города Давлеканово. Первую заявители выбрали большинством голосов на общем собрании. Вторую определили несколько собственников, недовольных принятым ранее решением, но уже на заочном собрании, при этом якобы подделав подписи. Пришедшие на прием сельчане называют себя обманутыми и не намерены продолжать сотрудничество с иногородними компаниями. Михаил Закомалдин просил прокуратуру провести тщательную проверку данного факта, подчеркнув, что лично отследит развитие ситуации.

Во время приема граждан главный федеральный инспектор совместно с Прокуратурой республики и Федеральной службой судебных приставов рассмотрел 8 обращений, каждое из которых взял под личный контроль.