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22 марта 2017 г.
Бюджет Башкирии: расходы превысили доходы
По состоянию на 1 марта доходы консолидированного бюджета Башкирии составили 21 млрд. 124 млн 600 тысяч рублей. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основные источники доходов приходятся на налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц, а также акцизы.
Расходы консолидированного бюджета республики профинансированы в объеме 21 млрд 340 млн 800 тысяч. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая – 85%.
Светлана Куликова
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