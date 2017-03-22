Бюджет Башкирии: расходы превысили доходы

22 марта 2017 г.

По состоянию на 1 марта доходы консолидированного бюджета Башкирии составили 21 млрд. 124 млн 600 тысяч рублей. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные источники доходов приходятся на налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц, а также акцизы.

Расходы консолидированного бюджета республики профинансированы в объеме 21 млрд 340 млн 800 тысяч. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая – 85%.