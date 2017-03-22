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22 марта 2017 г.

Бюджет Башкирии: расходы превысили доходы

Бюджет Башкирии: расходы превысили доходы

По состоянию на 1 марта доходы консолидированного бюджета Башкирии составили 21 млрд. 124 млн 600 тысяч рублей. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные источники доходов приходятся на налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц, а также акцизы. 

Расходы консолидированного бюджета республики профинансированы в объеме  21 млрд 340 млн 800 тысяч. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая – 85%.

Светлана Куликова
Теги: расходы и доходы, Башкортостан, экономика и бизнес, консолидированный бюджет
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