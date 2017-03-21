﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,2323
EUR61,7308
GBP70,8937
курс ЦБ РФ на 22 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
Ясно
вечер 0°,  ночь -8°,  утро -12°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
21 марта 2017 г.

В Башкирии ограничат движение фур

В Башкирии ограничат движение фур

С 15 апреля 2017 года планируется ввести специальный порядок проезда грузового транспорта по федеральным трассам.

Ограничения позволят сохранить дорожное покрытие, уберегут его от преждевременного разрушения. Весной ограничивается движение автотранспорта на тех автомобильных дорогах либо участках дорог, где прочность дорожных одежд не обеспечивает возможность пропуска тяжелых автомобилей.

Летнее ограничение распространяется только на тяжеловесный транспорт (превышающий по осевым нагрузкам допустимые значения, установленные постановлением Правительства РФ № 272), двигающийся в дневное время по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием, при значениях температуры воздуха свыше 32°С. В те дни, когда температура воздуха превышает 32˚С, тяжеловесный транспорт может двигаться по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 22:00 до 10:00 часов.

Необходимо подчеркнуть, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется весеннее и летнее ограничения движения, вводимые на федеральной сети дорог.

Эльвира Азметова
Теги: тяжеловесный транспорт, фуры, большегрузы, ограничение движения
68 Оценить новость:  1  0
Отправить
Суд обязал агрофирму из Башкирии вернуть 22 миллиона рублей в бюджет
21 Март 2017 г.
Суд обязал агрофирму из Башкирии вернуть 22 миллиона рублей в бюджет
В Башкирии создадут единую систему учета социальных льгот по всем категориям граждан
21 Март 2017 г.
В Башкирии создадут единую систему учета социальных льгот по всем категориям граждан
История успеха, или как уфимский паркурщик стал бизнесменом
21 Март 2017 г.
История успеха, или как уфимский паркурщик стал бизнесменом
Башкирии для защиты прав потребителей нужно почти 380 миллионов рублей
21 Март 2017 г.
Башкирии для защиты прав потребителей нужно почти 380 миллионов рублей
Доходы населения в Башкирии одни из самых высоких в Приволжском округе
21 Март 2017 г.
Доходы населения в Башкирии одни из самых высоких в Приволжском округе
В Башкирии отследят внедрение онлайн-касс
21 Март 2017 г.
В Башкирии отследят внедрение онлайн-касс
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]