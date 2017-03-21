В Башкирии ограничат движение фур

21 марта 2017 г.

С 15 апреля 2017 года планируется ввести специальный порядок проезда грузового транспорта по федеральным трассам.

Ограничения позволят сохранить дорожное покрытие, уберегут его от преждевременного разрушения. Весной ограничивается движение автотранспорта на тех автомобильных дорогах либо участках дорог, где прочность дорожных одежд не обеспечивает возможность пропуска тяжелых автомобилей.

Летнее ограничение распространяется только на тяжеловесный транспорт (превышающий по осевым нагрузкам допустимые значения, установленные постановлением Правительства РФ № 272), двигающийся в дневное время по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием, при значениях температуры воздуха свыше 32°С. В те дни, когда температура воздуха превышает 32˚С, тяжеловесный транспорт может двигаться по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 22:00 до 10:00 часов.

Необходимо подчеркнуть, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется весеннее и летнее ограничения движения, вводимые на федеральной сети дорог.