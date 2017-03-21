Суд обязал агрофирму из Башкирии вернуть 22 миллиона рублей в бюджет

21 марта 2017 г.

Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отменил предоставленную СПК имени Явнова отсрочку от уплаты в бюджет свыше 22 млн. рублей.

Основанием для взыскания указанной суммы послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что в ноябре 2012 года агрофирма арендовала у администрации Стерлитамака сельскохозяйственный участок площадью 177,8 га.

Спустя месяц местные власти изменили категорию земель и в качестве возмещения убытков и упущенной выгоды перечислили организации свыше 22 млн. рублей.

Между тем кооператив не мог понести убытки, поскольку не успел приступить к использованию и возделыванию участка.

В 2015 году после прокурорской проверки суд обязал агрофирму вернуть указанную сумму в муниципальный бюджет. По заявлению сельхозпредприятия исполнение судебного решения было отсрочено до ноября 2016 года.

Не желая возвращать незаконно полученные деньги, компания, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, повторно обратилась в суд за предоставлением отсрочки.

Прокуратура сочла, что у кооператива отсутствуют законные основания для неисполнения судебного решения в течение двух лет. В связи с этим надзорное ведомство обжаловало решение Арбитражного суда республики, удовлетворившего заявление агрофирмы.

Суд апелляционной инстанции поддержал доводы прокуратуры и отменил отсрочку. Фактическое погашение долга находится на контроле надзорного ведомства.