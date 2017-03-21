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Нужны ли России частные тюрьмы?
Суд обязал агрофирму из Башкирии вернуть 22 миллиона рублей в бюджет
Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отменил предоставленную СПК имени Явнова отсрочку от уплаты в бюджет свыше 22 млн. рублей.
Основанием для взыскания указанной суммы послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что в ноябре 2012 года агрофирма арендовала у администрации Стерлитамака сельскохозяйственный участок площадью 177,8 га.
Спустя месяц местные власти изменили категорию земель и в качестве возмещения убытков и упущенной выгоды перечислили организации свыше 22 млн. рублей.
Между тем кооператив не мог понести убытки, поскольку не успел приступить к использованию и возделыванию участка.
В 2015 году после прокурорской проверки суд обязал агрофирму вернуть указанную сумму в муниципальный бюджет. По заявлению сельхозпредприятия исполнение судебного решения было отсрочено до ноября 2016 года.
Не желая возвращать незаконно полученные деньги, компания, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, повторно обратилась в суд за предоставлением отсрочки.
Прокуратура сочла, что у кооператива отсутствуют законные основания для неисполнения судебного решения в течение двух лет. В связи с этим надзорное ведомство обжаловало решение Арбитражного суда республики, удовлетворившего заявление агрофирмы.
Суд апелляционной инстанции поддержал доводы прокуратуры и отменил отсрочку. Фактическое погашение долга находится на контроле надзорного ведомства.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.
21 Март 2017 г.