В Башкирии создадут единую систему учета социальных льгот по всем категориям граждан

21 марта 2017 г.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), создание и администрирование которой возложено на Пенсионный фонд России.

Это масштабный проект, который позволит учитывать комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, получающих государственную социальную поддержку из федерального бюджета и субъектов РФ. Ее создание даст возможность повысить эффективность социальных расходов и уровень информированности граждан о правах на получение соцподдержки.

Башкирия является пилотным регионом по созданию ЕГИССО. В рамках реализации проекта в республике проведены мероприятия первого этапа создания системы. Рабочая группа, созданная решением Правительства Башкирии из представителей министерств и ведомств республики – поставщиков информации, встретилась с группой экспертов из Высшей школы экономики и ознакомила их с существующими информационными системами, которые могут быть функционально связаны с подсистемами ЕГИССО на республиканском и муниципальном уровнях. Подробно изучен Проект общероссийского классификатора мер социальной защиты, сформированы и направлены в Пенсионный фонд России предложения всех заинтересованных министерств и ведомств республики для практического применения классификатора на территории Башкирии, большинство этих предложений учтены в конечном документе.



В настоящее время Отделением Пенсионного фонда организована апробация прототипа ЕГИССО с целью проверки ее базовой функциональности, проводится сверка сведений о застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах Пенсионного фонда и информационных системах органов государственной власти республики, осуществляющих государственную политику в области социальной защиты населения. С Министерством труда и социальной защиты населения РБ подписано соглашение о сверке сведений, и переданы пароли для проведения апробации, на стадии подписания соглашения с Министерством здравоохранения и Министерством образования республики. В дальнейшем к работе будут подключены и другие участники пилотного проекта.