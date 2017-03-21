История успеха, или как уфимский паркурщик стал бизнесменом

21 марта 2017 г.

Устав работать на чужого дядю уфимец Ренат Аглетдинов решил открыть свое дело. Его выбор пал на бурение скважин на воду.

По образованию Ренат инженер. Работал инженером-конструктором на заводе «Электроаппарат», проектировал шкафы для электроподстанций разных уголков России, Довелось работать и в проектной конторе.

- Было много поездок по России, по удаленным объектам Газпрома. Заглядывали в такие посёлки, где и дорог то не было,- рассказал он.

Занесло Рената и в сферу продаж, где он набрался хорошего опыта. Продавал садовые горелки с насадками, инвентарь для огородников и дачников.

- Это была хорошая школа. Обзванивая предпринимателей малых и средних компаний, мне стало интересно, как они развили свое дело. И я пришел к выводу, что больше не хочу ни от кого зависеть. Хочу планировать свой день. Хотелось независимости. Волей случая я узнал, что один из моих постоянных покупателей их Нефтекамска занялся бурением скважин. Я напросился к нему рабочим. Скажу честно, мне хватило одного дня для того чтобы понять, что это дело моей жизни.

Открыть свой бизнес – дело непростое. Нашему герою помогло то, что он занимался паркуром, где драйв и эмоции зашкаливают, а решения принимаются незамедлительно.

- Мы были первыми "трейсерами" Башкирии, организаторами паркур движения, собирали толпы таких же, как мы в разных уголках города, обучали всех желающих. Со своей компанией единомышленников проводили мероприятия республиканского и федерального масштаба,- с гордостью поделился он.

Сфера деятельности была выбрана. Нашлись и средства для первых шагов. И вот уже на протяжении шести лет компания в составе 10 человек бурит скважины на воду.

За плечами 30-летнего паркурщика-бизнесмена немалый багаж знаний и лайфхаков. Например, в паркуре нет соревнований, зависти и ненависти, здесь есть только свобода движений, мыслей и ни шагу назад. Так и в бизнесе если начал дело, то отступать уже нельзя. Паркур является стартовой площадкой для любого вида спорта. А бизнес – это тот же самый спорт. Благодаря этому компании Рената удалось зарекомендовать себя как качественной и надежной. Только за 2016 было пробурено свыше 500 скважин. В числе клиентов - садоводы, дачники близ Уфы в радиусе 50 км.

Доходы компании Ренат не стал раскрывать, сказал, лишь, то, что бизнес сезонный и за день можно пробурить до 4 скважин. Скважина глубиной 1 метр обойдется в 1500 рублей. Чем глубже, тем дороже.

- Все познается в сравнении. Если сравнивать с маленьким магазинчиком, то прибыль у нас хорошая. Моя компания - не самый слабый игрок на рынке бурения скважин, - сказал Ренат.

На мой вопрос сталкивался ли предприниматель с административными барьерами, последовало категоричное нет.

А вот паркуром Ренат занимается все реже, все время отнимает бизнес.