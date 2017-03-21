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21 марта 2017 г.

Башкирии для защиты прав потребителей нужно почти 380 миллионов рублей

Башкирии для защиты прав потребителей нужно почти 380 миллионов рублей

Об обеспечении госпрограммы по защите прав потребителей в Башкирии и разработке проекта с бюджетным финансированием рассказал на XII Уфимском форуме качества финансовых услуг первый заместитель председателя госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Нияз Фазылов.

По словам Нияза Фазылова, проект состоит из двух частей. Первая направлена на повышение эффективности механизмов защиты прав потребителей на территории Башкирии, а вторая – на мониторинг качества продовольственных товаров на рынке республики. Сумма обеспечения государственной программы составляет 379 миллионов рублей, около 50 миллионов рублей за пять лет ориентируют на то, чтобы общественные организации повышали квалификацию и получали гранты, субсидии на общественный контроль и надзор.

- Очень интересная ситуация обсуждается всегда, что управление Роспотребнадзора при судебном заседании выступает в качестве третьей стороны, хотя это уполномоченный орган, который имеет право давать заключение. То есть, если бы они привлекались в качестве уполномоченных органов, тогда вопросы судебных решений, вопросы позиции Роспотребнадзора могли бы быть более объективно рассмотрены, - говорит Нияз Фазылов.

В 2016 году Башкирия оказалась на шестом месте в рейтинге регионов страны по уровню защищенности прав потребителей, а в 2014 была на седьмом.

Екатерина Старостина
Теги: защита прав потребителей, Нияз Фазылов
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